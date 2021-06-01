Лето в Москве началось с самого холодного дня за последние 54 года

Начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года, минимальная температура тепла составила четыре градуса. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Как уточняют синоптики, такого холодного начала лета в столице не было уже 54 года.

Последний раз минимальная температура была зафиксирована 1 июня 1967 года, тогда в Москве было всего 3,9 градуса тепла.

В Московской области минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске (0,3 градуса), в Клину (0,2 градуса) и в Павловском Посаде (0,7 градуса).

Специалисты добавили, что в столичном регионе пик похолодания уже пройден и дальше будет теплее.

Ранее синоптики сообщили, что в Центральной части России ожидается комфортное лето с температурой чуть выше средней.