"Юра, мы приехали": вандалы разрисовали корабль "Буран" на Байконуре

Уличные художники проникли на закрытый космодром Байконур и разрисовали недостроенный космический корабль «Буран». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

На недостроенном корабле художники написали «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Скриншот с Youtube

По словам одного из авторов граффити, чтобы попасть на Байконур, они шли два дня по степи.

Отмечается, что под граффити, судя по всему, авторы оставили четыре собственные подписи. Разрисованный корабль — это второй из недостроенных «Буранов», он до сих пор хранится на космодроме.

Как передает «Пятый канал», расписавшим корабль оказался граффити-артист Burda.dobro. В соцсетях он рассказал о своем приключении на Байконуре. По его словам, для осуществления своей цели он прошел через множество трудностей и испытаний, а к реализации идеи готовился 1,5 года.

«Все это как ком, когда до поездки оставалось семь дней, и ты понимаешь что обратной дороги нет, но ты начинаешь задумываться о том: а нужно ли это мне на самом деле или нет? Больше всего я боялся того, что ты реализуешь и подготавливаешься к этому 1,5 года, но самое важное по факту, это два дня в степи», — цитирует его телеканал.

Автор также написал, что на дороге к кораблю их не раз замечали прожекторы. «Если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу», — приводит слова художника РИА Новости