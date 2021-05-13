Выброшенный на улицу котенок вскоре может обойтись россиянину в 30 тысяч рублей

Депутат Госдумы и председатель комитета по этике и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в личном Instagram, что он с единомышленниками подготовили законопроект о мерах наказания по конкретным нарушениями норм ответственного обращения с животными.

Сейчас Бурматов с коллегами ждет ответ правительства на документ и после намерен вносить его в Госдуму.

В частности, проект закона предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей в отношении граждан, которые решат выбросить своего питомца на улицу.

Также может появится административная статья о жестоком обращении с животными для случаев, которые не могут быть расценены как уголовное деяние. Здесь жестоко обращающийся с питомцем хозяин может быть приговрен к штрафу до ста тысяч рублей.

Отдельные штрафы до 50 тысяч рублей предусмотрены за нарушение правил работы муниципальных приютов, чья работа часто вызывает критику зоозащитников.

Еще крупнее штрафы за нарушение правил содержания животных в цирках – 200 тысяч рублей.

За содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию в случае принятия закона придется заплатить 150 тысяч. «Привет мучителям львят и тигрят на набережных», – намекает на потенциальных наруителей Бурматов.