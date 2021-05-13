Мурманские власти подтвердили существование своих списков "агрессивных подростков"

Министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев подтвердил, что власти региона передают силовикам данные о школьниках, которых они считают «склонными к нарушению дисциплины и проявлявших немотивированную агрессию». Он назвал это «профилактическим мониторингом подростков» и предположил, что их списки с данными детей утекли в Сеть не сами по себе.

«После трагедии в Татарстане было проведено совещание с представителями силовых ведомств, на котором было принято решение об актуализации сведений. Сейчас мы проверяем достоверность информации, которая появилась в Сети. Нельзя исключать, что данные были сознательно вскрыты и обнародованы», — сказал чиновник РБК.

Как накануне писал Sobesednik.ru, в обнаруженных списках были указаны как личные, так и персональные данные детей (последние удалялись вскоре после внесения): места обучения, страницы в соцсетях, имена. Причины же добавления школьников разных возрастов вплоть до первоклассников в список неблагонадежных были разными, в частности, там было указано: «приносил ножи в школу», «приносил пистолет с пульками», «суицидальное поведение», «нецензурная брань», «бродяжничество», «увлекался военным снаряжением», «воровство», «курит, «алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается». Есть и прямо политические мотивы, которые, по мнению авторов заметок, выдают в детях проблемы, о которых необходимо сообщить в полицию: «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства», «участник акции в поддержку Навального». А есть и философские воззрения учеников, которые в школе не оценили: «не признает авторитета», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ».