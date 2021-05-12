В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра до вечера среды. Об этом говорится в прогнозе на сайте учреждения.

Цветами Гидрометцентр обозначает интенсивность опасных явлений — желтый означает, что погода потенциально опасна.

В Гидрометцентре добавили, что предупреждение о ветре порывами до (15 м/с) продлится в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 12 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе аномально теплая погода ожидается в центре европейской части России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

По словам метеоролога, в течение всей недели ожидается температура от +19 до +25 градусов в Центральном федеральном округе, а в ряде областей Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее.

Как отметил руководитель Гидрометцентра, аномалии из центральной части России дойдут до Приволжского федерального округа, Урала и Западной Сибири. «Антициклон, который устанавливается в центре европейской России, будет медленно перемещаться на Урал (сначала ПФО). Отклонения от нормы будут следовать за перемещением этого антициклона. Поэтому в ПФО отклонение на десять градусов выше нормы и на Урале тоже», — сказал он.

Ожидается, что в ПФО в среду будет на 12 градусов выше нормы, около 30-32 градуса. Похожие температурные показатели установятся в Башкирии, Самарской, Пермской и Оренбургской области. Там воздух прогреется до 27-32 градусов.