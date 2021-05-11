Летнее тепло, которое ожидают на этой неделе в Москве, дойдет до Западной Сибири

На этой неделе аномально теплая погода ожидается в центре европейской части России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в течение всей недели ожидается температура от +19 до +25 градусов в Центральном федеральном округе, а в ряде областей Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее.

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре европейской России. В Москве одиннадцатого мая — примерно на два градуса, двенадцатого мая — уже на три градуса, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого — на 4,5 градусов выше нормы», — сказал специалист.

По мнению Вильфанда, это связано это с тем, что помимо антициклональной погоды, которая предполагает прогрев «подстилающей поверхности», ожидается еще перенос теплых воздушных масс в таких регионах как Новгородская, Ленинградская, Вологодская и Калининградская области, что также добавит еще один-два градуса тепла. Синоптик уточняет, что температура в этих регионах будет находиться в пределах 21-25 градусов.

Как отмечает руководитель Гидрометцентра, аномалии из центральной части России дойдут до Приволжского федерального округа, Урала и Западной Сибири. «Антициклон, который устанавливается в центре европейской России, будет медленно перемещаться на Урал (сначала ПФО). Отклонения от нормы будут следовать за перемещением этого антициклона. Поэтому в ПФО отклонение на десять градусов выше нормы и на Урале тоже», — сказал он.

Ожидается, что в ПФО в среду, будет на 12 градусов выше нормы, около 30-32 градуса. Похожие температурные показатели установятся в Башкирии, Самарской, Пермской и Оренбургской области. Там воздух прогреется до 27-32 градусов.