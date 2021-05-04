"Весна, переходящая в лето": синоптик озвучил радостный прогноз на 9 мая

Ко Дню Победы готовимся к жаре – специалист ФОБОС пообещал к концу недели приход настоящей весны.

Прогноз погоды в мобильных приложениях не обещает ничего хорошего. Мы связались со специалистом ФОБОСа, который подробно рассказал, ждать ли нам ливней на протяжении всей недели.

– Нет, утопать в дождях мы не будем. Чередование погоды без осадков и периодов с выпадением осадков обусловлено тем, что за это время мы должны пережить с вами прохождение еще как минимум двух циклонов до конца праздничных дней, – объясняет Александр Синенков. – Завтра, к примеру, будет очень холодно, затем постепенно будет теплеть. Такие перепады будут продолжаться до конца недели точно, но уже числа 8-го – 9-го начнется процесс потепления, и градус может подняться до +22 – +24. Соответственно, осадков в это время не будет. Да, нас ждет приход настоящей весны, переходящей в лето.

– Отличная новость, а то смотришь в телефоне, а там на всю неделю расписан прогноз, да и не самый воодушевляющий...

– Раньше все метеопрогнозы разрабатывались синоптиками, сейчас этим занимаются компьютеры на основе математической модели, таких моделей в мире достаточно много. Результаты у разных моделей разные, здесь уже имеет значение опыт синоптика использовать результаты этих моделей. Поэтому все эти прогнозы на «Яндексе» или где-то еще – результаты этих расчетов, каким-то образом интерпретированные. Вот отсюда и такая разноголосица может быть, ведь любая математическая модель содержит маленькие ошибки, в конце концов, одна налегает на другую. Если вы видите подобные расчеты на неделю и больше, такому прогнозу погоды доверять нет смысла.