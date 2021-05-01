Роман Вильфанд: "Погода в мае будет очень изменчива"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Sobesednik.ru, какая погода ждет россиян в мае.

– В апреле вы обещали «качели» и температуру чуть выше нормы. Но таких «качелей, какие мы пережили – со снегом и ливнями – никто, конечно, не ожидал. А каким будет май?

– Недавно опросил людей на улице – теплым или холодным был апрель по их мнению. Отвечали: холодный… А сухая цифирь зафиксированных температур подтверждает иное: средняя температура апреля все-таки была выше нормы на 2,7 градуса. То есть апрель был по-настоящему теплым. Но то, как люди восприняли погоду последних дней месяца полностью поменяло их представление и сейчас они твердо уверены: апрель был холодным. Может ли цифирь спорить с эмоциями? Наверное, нет: эмоции всегда побеждают.

– Так что же принесет нам май?

– По характеру погоды май будет таким же, как апрель.

Всем хорошо известно, что погода в мае очень изменчива. Помните арию о том, что сердце красавицы склонно к измене, как ветер в мае? Такое непостоянство погоды в этом весеннем месяце совершенно естественно.

Конечно, в двух словах нельзя сказать, каким будет май на такой огромной территории страны, как наша. Но если обобщить, могу сказать следующее.

От Волги до Лены прогнозируется температура выше нормы, то есть, температура будет выше многолетних значений, характерных для этого времени года.

В европейской части страны температура прогнозируется около нормы. То есть май будет не холодным. Также около нормы будет температура и на Дальнем Востоке, тоже не холодная.

Что касается осадков, тут тоже около нормы в среднем.

Дефицит осадков ожидается в Поволжье, в Волжском, Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. А также на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае.

Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Избыток осадков ожидается на самом юге Дальневосточного федерального округа.

Вот такой прогноз, если коротко. Но, повторяю, май будет изменчивым.

Кстати, уже в ближайшие дни, для тех, кто любит грозу в начале мая, в центре европейской России, в Москве будет теплая погода – 16-18 градусов, но ветер – с порывами до 18 метров в секунду и очень дождливый день. Будет гроза.

И уже на следующий день температура понизится почти на 7-8 градусов и максимальные значения 4-го мая будут в диапазоне плюс 6-8. И вот такие периоды похолодания и потепления будут характерны для всего мая практически на всей территории страны.

– Вы несколько раз упомянули слово «норма». А что такое «норма», скажем, для центральной части России?

– Нормы со временем меняются – как в жизни, так и в климате, где они рассчитываются примерно за 30-летний период. Так вот, для европейской территории России, для центра (скажем, для Москвы) норма мая – около 14-15 градусов.

Норма включает абсолютно все значения – утренние, вечерние, дневные, ночные температуры.

А вот для юга европейской России нормы на 2-2,4 градуса выше – около 17 градусов. Еще чуть южнее – плюс еще один градус…

Кстати, сейчас в Сибири стоит невероятная жара, хотя там сейчас ночью от 0 до минус 5, днем 0 – минус 3 градуса. А «жарой» мы это называем потому, что если смотреть на карты аномалий (отклонения от нормы), то нынешняя температура – это выше норм на 10-12 градусов.

Конечно же, все нормы описать невозможно, но прогноз базируется именно на тех характеристиках, которые рассчитаны для данного времени года.

– После грозы и похолодания в начале мая, можно ли рассчитывать на солнышко в дальнейшие праздничные дни?

– Надежно можно говорить лишь о том, что к 5, 6, 7 числам мая температура повысится, она будет 15 градусов и даже выше. Я сейчас говорю о дневной температуре.

А вот дальше уверенно давать прогнозы (на 8, 9 число) просто нецелесообразно. Думаю, лет через 5-6 можно будет делать детальные прогнозы и на 8 дней, но сейчас – нет.

Зато можно говорить о вероятности. А она такая: температурный фон будет от 13 до 18 градусов. В принципе, в центре европейской России мы ожидаем, что во второй половине месяца, после праздников, температуры будут довольно часто приближаться к 20-градусной отметке.