Госдума приняла закон, запрещающий двойное гражданство чиновникам и военным

Госдума на пленарном заседании приняла законы о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Госслужащие также будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Согласно новым законам, лицам с иностранным гражданством или видом на жительство запрещается замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

В документе также говорится, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Запреты на двойное гражданство коснутся сотрудников госохраны, таможенных органов, МЧС, СВР, ФСИН, военнослужащих, росгвардейцев, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, органах ФСБ и других военных структурах, будет запрещено не только иметь иностранное гражданство, но и иметь вид на жительство за рубежом.

Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года. Всего предполагается внести изменения более чем в 20 федеральных законов.