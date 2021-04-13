В Госдуму внесут законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих

Депутаты «Справедливой России» планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих граждан. Об этом рассказал лидер фракции Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

По словам Миронова, речь идет не о новом налоге, а о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья. Они планируют отправлять на персональные счета граждан часть средств из Фонда национального благосостояния.

«Речь идет о распределении доходов от продажи нашего сырья, прежде всего углеводорода. Мы считаем, что необходимо открывать персональный счет для каждого гражданина. Предлагается вводить такой доход сначала в отношении малоимущих граждан, но в перспективе расширить эту меру на каждого», — рассказал политик.

По заявлению политика, законопроект сейчас находится в разработке. Планируется, что он будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

Миронов подчеркнул, что в перспективе такие выплаты должны получать все россияне, вне зависимости от размера дохода.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, считает законопроект символическим актом и выходом отношений между гражданином и государством на новый уровень. По его словам, документ предполагает безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей.

По его мнению, на эту сумму социальным иждивенцем не станешь, но они «повысят статус гражданина даже в его собственных глазах».