Верховный суд встал на сторону матери военнослужащего-самоубийцы

В Верховном суде удовлетворена кассационная жалоба Светланы Латюк, чей сын Станислав Кузема покончил с собой в военной части в Уссурийске, пишет «Коммерсантъ».

Обвиненным в доведении до самоубийства стал военнослужащий Евгений Хомяков. С него лично суд взыскал 2,1 миллиона рублей. При этом суды отказывались взыскивать с Министерства обороны моральный ущерб в размере 9 млн рублей, мол, инцидент произошел вне исполнения должностных обязанностей старшего по званию.

Верховный суд напомнил, что вред, причиненный гражданам в результате незаконных действий должностных лиц, возмещается из государственной казны. Новое рассмотрение по делу о смерти Станислава Куземы пройдет в суде первой инстанции, в Уссурийске.

Ранее жалобу Светланы Латюк коммуницировал Европейский суд по правам человека и квалифицировал ее в процессе по статьям о праве на жизнь и запрете пыток.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)