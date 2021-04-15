Дмитрий Певцов предложил вернуть в экономику советские пятилетки

Народный артист России Дмитрий Певцов призвал вернуть в экономику практику советских пятилеток. Свою позицию он изложил написал в Instagram.

По мнению Певцова, пока большинство россиян беднеют, другие становятся богаче. И на эту несправедливость сильное влияние оказывается рыночная экономика, которой не хватает регулирования со стороны государства.

«Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке», – считает актер.

Нынешнюю ситуацию он описывает как плавание без руля и ветрил. «Шаг вперед, два шага назад», – отмечает Певцов. У многих людей, убежден артист, нет понимания, в каком направлении движется страна, что порождает у них вопросы и неуверенность в будущем.

Певцов заявляет, что необходимо вспомнить опыт советских лет и применить пятилетку в современных условиях. По словам народного артиста, «возврат страны к планированию и пятилеткам – это шанс, что Россия будет двигаться в авангарде, а не в обозе мировой экономики. Это, в свою очередь, даст людям возможность планировать свою жизнь».

Ранее Дмитрий Певцов выступил за отмену пенсионной реформы. «Пенсионная реформа лишила половину мужчин права на пенсию. Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет», – написал актер.