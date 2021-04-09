В Москве выявили максимум заражений коронавирусом за сутки c конца января

Число заразившихся коронавирусом за последние сутки в Москве достигло отметки в 2 421. Это максимальный прирост с 30 января, когда COVID-19 выявили у 2430 человек, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, в столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 1 989 пациентов. За все время вылечилось 957 137 человек.

В Москве за минувшие сутки диагноз подтвержден у 2 421 заразившегося, 1 001 человек из них был госпитализирован.

Умерли от заболевания 57 человек, а в целом число погибших от COVID-19 увеличилось до 17 139.

Стоит отметить, что методики подсчета смертности оперативного штаба и Росстата заметно отличаются: Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания, даже те случаи, когда коронавирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

В России за прошедшие сутки всего было выявлено 9150 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за восемь дней. Впервые за шесть дней прирост числа заболевших превысил 9000 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 4 623 984 человек.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Ранее эксперты заявили о возможности третьей волны коронавируса.