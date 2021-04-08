Минтруд может разрешить женщинам работать инженерами по обслуживанию самолетов

Министерство труда и социальной защиты ответило на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Министерство подготовило проект приказа, в соответствии с которым женщины смогут заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов.

Документ подразумевает исключение подпункта «б» пункта 57 из перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.

По словам сенатора, она обратилась с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий, потому что несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

Как Святенко заявила ТАСС, проект приказа готовится к рассмотрению рабочей группой по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При условии, что этот пункт уберут, женщины смогут работать авиационными механиками (техниками) по планерам и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техниками по крылу, а также инженерами, которые заняты непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов

Напомним, что в 2019 году Минтруд исключил из перечня «неженских профессий» работу машиниста метро и дальнобойщика.