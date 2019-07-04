Минтруд оставит в списке "запрещенных" для женщин профессий лишь 98 пунктов

Минтруд исключил из перечня «неженских профессий» работу машиниста метро и дальнобойщика.

Напомним, осенью прошлого года министр труда и социальной защиты Маским Топилин заявлял о необходимости пересмотра списка из 456 «запрещенных» для женщин профессий.

Как передает РБК со ссылкой на доработанный ведомством документ, Минтруд изменил список, оставив в нем лишь 98 видов работ, которые могут нести опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияют на здоровье будущего поколения и имеют «отдаленные последствия».

Отмечается, что теперь ограничения будут сняты на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, членом палубной команды на всех судах, машинистом электропоезда и трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства.

Минтуд рассчитывает, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.