"Происходит то, чего мы боялись": Романова рассказала о последствиях голодовки Навального

О решении оппозиционера Алексея Навального объявить голодовку с требованием к администрации покровской ИК-2, где он отбывает наказание, о допуске врачей, сегодня говорят по-разному. Кто-то считает этот шаг заключенного эмоциональным и отчаянным на фоне полного безразличия властей к его жалобам на здоровье. Есть и те, кто утверждает, что на самом деле Алексеем Анатольевичем движет тонкий расчет и желание повысить ставки в игре против Кремля.

Между тем многие забыли о практической стороне вопроса, хотя бы потому, что Алексей Навальный – не первый российский заключенный, который идет на такие меры в своем взаимодействии с администрацией исправительного учреждения или ФСИН в целом. Более того, нельзя вычленять из общего сценария и вторую сторону, причем речь не столько о властях, сколько о представителях пенитенциарной системы, действия которых в данном случае также могут быть подчинены определенной логике.

Глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова в эфире телеканала «Дождь» дала свою оценку происходящему и оценила перспективы объявленной Навальным голодовки, назвав шаг оппозиционера «борьбой за жизнь».

«Объявление голодовки в колонии – очень серьезный вопрос. Это всегда большой риск. Голодовка является достаточно действенным средством, но это всегда крайнее средство. Алексей не столько борется за свои права, сколько борется за свою жизнь. [...]

Я хочу обратить внимание на заявление ФСИН о том, что Навальный получает все необходимые ему лекарства. Тем самым ведомство подтвердило, что считает себя компетентным в определении, какие лекарства необходимы оппозиционеру.

[...] После объявление голодовки заключенным вступает в силу соответствующий закон. Сейчас там должен объявится прокурор, узнать у Навального его требования и претензии, после чего прокурор должен разбираться на месте. Навальный будет какое-то время голодать, бороться за свою жизнь, но впоследствии может быть принято решение о принудительном кормлении Алексея», – рассказала Романова.

*Фонд «Русь сидящая» объявлен российскими властями «иностранным агентом»