НКО-иноагентам планируют запретить регистрироваться в квартирах

31 марта Совфед рассмотрит ряд поправок, ужесточающих требования к НКО, получившим статус иностранного агента, пишет «Парламентская газета».

Законопроект уже предварительно получил одобрение. Одна из его частей касается особенностей регистрации в конкретных помещениях. Так, НКО-иноагентам могут запретить располагаться в жилой недвижимости. С чем связано такое ограничение, издание не уточняет.

Вместе с тем в законодательстве появится уточнение, приравнивающее к НКО-иноагентам все организации, которые получают деньги от российских юрлиц, основными бенефициарами которых выступают иностранные граждане или даже люди без гражданства.