Минюст создаст реестр иноагентов для незарегистрированных объединений

В Минюсте планируют создать третий реестр для учета иностранных агентов. Он будет включать в себя незарегистрированные общественные объединения.

Об этом свидетельствует опубликованный проект указа президента на портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, что на сегодняшний день в РФ уже существует реестр НКО, признанных иноагентами и отдельный реестр для СМИ-иноагентов, в который включены в том числе пять физических лиц.

Все включенные в реестры лица и организации должны упоминаться в связке с приписанным им статусом.