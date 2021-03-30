Названы города России с самыми бестактными жителями

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market, самые бестактные россияне живут в Ростове-на-Дону, Воронеже и Сочи.

Опрос проводился в марте 2021 года в 21 городе РФ среди населения в возрасте от 18 лет. Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: вмешиваетесь ли вы в чужие разговоры, любите ли давать советы и всегда ли до конца дослушиваете собеседника.

Согласно полученным данным, Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи оказались вверху таблицы, сразу за ними следует Иваново, Белгород и Краснодар. Москва занимает в топе 20-е место, а замыкает рейтинг Владивосток.

Как уточняет Коммерческий директор агентства Андрей Штыров, большинство россиян (86%) любят давать советы, в том числе и незнакомым людям, 67% респондентов стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а 23% опрошенных считают возможным вмешиваться в чужой разговор.

Каверин Дмитрий.