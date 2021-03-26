В Татарстане глава села убил женщину вместо лисы, но дело прекратили за 1 млн компенсации

7 декабря глава татарского села Куланга Фидаиль Нигметзянов по просьбе местных жителей устроил засаду для охоты на дикую лису. Хищница воровала у сельчан кур, пишет «Татар Информ».

В итоге местная жительница не вовремя вышла с фонарем на лбу, который мужчина и принял за зрачки лисы, а следом совершил два выстрела.

Некоторые свидетели утверждают, что находившийся рядом с главой села муж погибшей женщины сам же крикнул «Лиса, стреляй!», но точных свидетельств никто не дает.

Сначала родственники настаивали на суровом приговоре, но после согласились на компенсацию в размере не мнее одного миллиона рублей.

Разбирательство велось по статье о причинении смерти по неосторожности. Обвинение требовало для мужчины один год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.