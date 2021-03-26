В Кургане женщина заплатит 100 тысяч за ложное обвинение в изнасиловании

Против жительницы Кургана вынесен обвинительный вердикт по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает региональная прокуратура.

В конце минувшего года женщина, будучи в подпитии, обратилась по телефону полиции с сообщением о покушении на изнасилование.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело и началось расследование. Но в ходе следственных мероприятий призналась, что оговорила знакомого, на которого была обижена.

Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а гражданка должна будет выплатить 100 тысяч рублей штрафа за заведомо ложный донос.