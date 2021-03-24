В Волгограде 15-летний подросток изнасиловал 57-летнюю женщину с инвалидностью

В Волгограде по подозрению в грабеже и изнасиловании задержан 15-летний подросток, сообщает региональный СК.

18 марта молодой человек вышел на свободу из колонии, где содержался за серию краж и ограблений, а уже 20 марта совершил нападение на 57-летнюю женщину с инвалидностью.

Горожанка гуляла в безлюдном месте недалеко от железной дороги, где на нее набросился несовершеннолетний преступник.

Воспользовавшись отсутствием людей, он несколько раз ударил жертву, повалил ее на землю, изнасиловал, а после отобрал мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Злоумышленника смогли установить и найти по камерам видеонаблюдения. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.