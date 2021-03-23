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СКР сообщил, что дочери Михаила Хачатуряна официально признаны пострадавшими

Общество
17:15, 23 марта 2021

СКР сообщил, что дочери Михаила Хачатуряна официально признаны пострадавшими
Global Look Press
Global Look Press

Сестер Хачатурян ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела против отца, в убийстве которого их обвиняют.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, речь идет о статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»), статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и статье 117 («Истязание»).

«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими», – цитирует агентство адвоката Алексея Паршина. 

Возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми в июле 2008 года, потребовали его родственники в декабре 2020-го. Таким образом они хотят добиться того, чтобы была доказана невиновность погибшего, который, по утверждению защиты девушек, подвергал их истязаниям и сексуальному насилию. Адвокаты сестер Хачатурян настаивают на том, что произошедшее стало следствием необходимой самообороны.

Теги: #домашнее насилие

Рубрика: Общество

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