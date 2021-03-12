Княгиню Ольгу убрали из списка выдающихся женщин после критики Порошенко

Всемирный экономический форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин, изменивших историю.

Всемирный экономический форум, проводимый в Давосе, удалил из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги после критики бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Cписок женщин, которые повлияли на ход истории, появился на сайте ВЭФ к Международному женскому дню. В него включили и княгиню Ольгу, которая управляла Киевской Русью с 945 до 960 года после смерти ее мужа — киевского князя Игоря Рюриковича.

Она первой из правительниц Руси приняла христианство, ее почитают как святую в православной и католической церкви.

Свое обращение Порошенко опубликовал в Telegram-канале. По его словам, ВЭФ назвал Ольгу «основательницей современной России», что и стало причиной его возмущения. Политик пояснил свою позицию тем, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России». Именно поэтому княгиня Ольга, на взгляд Порошенко, не может считаться «прародительницей Российской Федерации».

Также Порошенко заявил, что «власти РФ привыкли навязывать миру ложь». Позже ВЭФ принял решение и удалил упоминание о княгине из публикации «ввиду противоречивых исторических данных».

Дмитрий Каверин.