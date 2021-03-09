Почти три тысячи сотрудников забайкальской госкомпании могут остаться без работы

Забайкальская топливно-энергетическая компания («ЗабТЭК») в скором времени будет закрыта по решению губернатора региона.

Как отмечает Telegram-канал «Новый век», глава Забайкальского края Александр Осипов объявил о решении закрыть госкомпанию, в которой работают 2855 человек, еще в феврале. Теперь сотрудницы компании обращаются во все региональные ведомства и госорганы с просьбой о защите от действий губернатора, однако, по мнению авторов канала, на фоне отсутствия профильного движения по защите прав граждан и, в частности, ситуации с ликвидированной общероссийской организацией «За права человека», протест женщин «выглядит сиротливо и безнадежно».

Правозащитную организацию закрыли из-за поправок в законодательство, касающихся НКО и общественных объединений, которые теперь вынуждены регистрировать как «иностранных агентов» даже незарегистрированные общественные объединения, налагая ответственность даже на рядовых участников, отмечает «Новый век».

Таким образом, резюмирует Telegram-канал, «забайкальским женщинам остается лишь пожелать оптимизма и удачи в поисках новой работы».