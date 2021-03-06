Парижская математическая школа выступила с поддержкой Азата Мифтахова

Парижская Докторская школа Адамара объявила россиянина Азата Мифтахова почетным студентом докторантуры. Об этом пишет студенческий журнал DOXA.

Напомним, что суд признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова виновным в нападении на ховринский офис «Единой России». Суд опирался в своем решении на показания засекреченного свидетеля, который узнал Азата по выразительным бровям.

Докторская школа Адамара своим решением присоединилась к международному комитету математиков, который выступил с поддержкой Азата Мифтахова. Ранее в защиту аспиранта выступили математические общества Бразилии, Италии, Лондона, США и Франции.