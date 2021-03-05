Убивший и изнасиловавший 13-летнюю девочку житель Тулы получил пожизненный срок

В Тульской области к пожизненному сроку приговорен ранее неоднократно судимый Александр Брежнев. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В июне 2020 года, на следующий день после освобождения из места лишения свободы, он изнасиловал знакомую жительницу Тульской области. Потерпевшая не обращалась в полицию из-за угроз со стороны агрессора.

25 июня он похитил возле районного дома культуры 13-летнюю школьницу, жестоко избил ее, изнасиловал, совершил иные действия сексуального характера, а после нанес множественные удары ножом.

Из-за общественного резонанса дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР. Было проведено 18 сложных экспертиз, допрошены свыше 100 свидетелей. Также уточнялась причастность убийцы к другим преступлениям схожего характера.

Пожизненный срок мужчина получил в совокупности по статьям об убийстве с особой жестокостью, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, совершении двух изнасиловний и иных действий сексуального характера, а также по статье о поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Портал MySlo ранее писал, что на декабрьском заседании суда Брежнев возмущался присутствием прессы на процессе.

После оглашения вердикта подсудимый попросил адвоката передать родственникам, чтобы они не ждали его на воле.