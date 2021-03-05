Судью по делу Навального не буду проверять из-за многочисленных случаев плагиата в приговорах

Совет судей России отказался провести проверку судьи Химкинского городского суда Подмосковья Елены Морозовой, которая регулярно копирует показания свидетелей в приговорах.

Sobesednik.ru направлял запрос на имя председателя Совета судей страны Виктора Момотова, однако вместо него ответы прислал председатель дисциплинарной комиссии органа Юрий Рябцов. Он готовил ответ около месяца, но вся аргументация Рябцова уместилась на одной странице.

«Оснований для применения мер реагирования Советом судей Российской Федерации по доводам Вашего обращения я не имеется», – говорится в ответе на наш запрос.

Рябцов также заявил, что Совет судей не может проверять законность приговоров, эта компетенция есть лишь у судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.

Между тем статья 10 закона «Об органах судейского сообщества в РФ» предусматривает, что орган вправе провести проверку судьи в случае наличия в его действиях состава дисциплинарного проступка. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в обзоре практики указывала, что таким проступком может быть, в частности, «вынесение явно незаконных судебных актов с грубым нарушением норм материального или процессуального права». По закону Совет судей имеет право обратиться в ВККС для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения полномочий.

В Совете судей не ответили на ряд наших вопросов о наказаниях для нарушающих закон судей. В частности, Sobesednik.ru интересовался, почему орган не обращается в квалификационные коллегии для привлечения к ответственности судей, которые используют копипаст при вынесении приговоров. Также мы спрашивали, каким образом это может происходить, если у служителей Фемиды нет электронных версий обвинительных заключений. Юрий Рябцов эти вопросы полностью проигнорировал.

Рябцов возглавляет Первый апелляционный суд общей юрисдикции, который был образован осенью 2019 года.

Ранее Sobesednik.ru выяснил, что ряд российских судей регулярно списывают свои приговоры вплоть до ошибок в словах и запятых, отправляя людей на многие годы в колонию. Несмотря на то, что вышестоящие инстанции подтверждают факты копирования, они избегают какой-либо ответственности.

Также мы изучили несколько сот дел, рассмотренных судьей Химкинского горсуда Подмосковья Еленой Морозовой, которая в январе продлила срок задержания политика Алексея Навального (впоследствии ему заменили условный срок на реальный, отправив в колонию). В ходе расследования выяснилось, что в ряде приговоров процент совпадений в показаниях свидетелей по делу достигает 86%. Также Морозова использует показания, данные на стадии следствия. Там совпадения стабильно превышают 60% и иногда бывают даже выше 80%.

За 10 лет Мособлсуд не установил ни одного случая плагиата в решениях Елены Морозовой. Даже тогда, когда адвокаты прямо на это указывали в своих возражениях.

Копирование приговоров запрещено законом в соответствии со ст. 303 УПК России. Еще в 2016-м Верховный суд РФ запретил судьям списывать показания свидетелей и выводы экспертов из обвинительных заключений.