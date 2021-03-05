Админа "Протестного МГУ" после месяца в спецприемнике арестовали еще на 10 суток

В Москве Троицкий районный суд арестовал на 10 суток администратора сообщества «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за неповиновение полиции. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитницу Ирину Яценко.

4 марта молодой человек должен был освободиться из спецприемника в Бирюлеве после 30 суток ареста в связи с участием в митинге 31 января, но был задержан на выходе из отдела полиции.

Полицейские утверждают, что Иванов 10 февраля воспрепятствовал закрытию двери камеры и попытался вырваться в общий коридор. Это происходило в ЦВСИГ Сахарово.

Сокамерник Иванова же рассказал, что в тот день в камеру с активистом ворвались сотрудники второго спецполка столичного УМВД, которые положили его лицом в пол, заковали в наручники и отправили в одиночную камеру.

Сотрудники спецполка появились в Сахарово после того, как в Сети распространилось видео, где арестанты на прогулке кричат «Путин вор».