Александр Невзоров: Православие опасно лишь тем, что нагнетается государством

Тележурналист Владимир Познер назвал православие худшим из направлений христианства. С его слов, в православных странах люди живут хуже всего. Журналист уверен, что это связано именно с религией. Принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России».

Публицист Александр Невзоров прокомментировал высказывание Познера.

– Католицизм, буддизм, православие, культ Вуду, протестантизм и пр, пр. – это просто разные названия одного и того же яда. Это всего лишь маркировка дозы. Познер не разбирается в вопросе, к сожалению. Протестантизм натворил бед не меньше, чем католицизм. Его заслуга только в том, что он оказался легче преодолим. Православие представляет собой особую опасность только потому, что нагнетается и возгоняется государством. А так в нем ничего особенного нет.