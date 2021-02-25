Госпитализация журналистки и конец бедности в Китае. Новости к утру 25 февраля

Обращение к президенту Владимиру Путину закончилось для журналистки Елены Пивоваровой обыском, после которого она была госпитализирована, сообщает «Дождь».

Главред и директор батайского информагентства «Вперед» жаловалась, что ее уволили одним днем после 23 лет работы в редакции. Когда она начала отстаивать свою должность, против нее начали придумывать уголовное дело.

Ее коллега из ростовской газеты сообщила об этой ситуации президенту во время декабрьской пресс-конференции.

Утром 24 февраля в квартире у нее провели обыск по делу о растрате, а следователь посоветовал женщине искать сиделку для отца с инвалидностью, поскольку она его «еще долго не увидит».

Адвокат журналистки сообщает, что следователи инкриминируют женщине растрату 396 тысяч рублей, которые она якобы похитила с марта по май 2019 года с расчетного счета редакции. Защитник отмечает, что уголовное дело появилось только спустя время после того, как властям пришлось легитимизировать увольнение главреда.

Путин тогда потребовал от губернатора Ростовской области проконтролировать работу следователей и заявил о важности журналистской работы для построения гражданского обещства.

В Забайкалье на восемь лет колонии строгого режима осужден Владимир Васильев, которого признали виновным по статье о госизмене, передает «Интерфакс». Следствие установило, что мужчина передавал Китаю сведения, составляющие государственную тайну.

В Якутии мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о реабилитации нацизма. В начале мая 2020 года он выложил на личной странице в соцсети фото Гитлера и надпись, оправдывающую нацизм.

Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что весной в России возможен прирост показателей новых заражений коронавирусной инфекцией, но он полагает, что его сложно будет назвать «третьей волной пандемии».

Вирусолог Алексей Аграновский прогнозирует, что ощутимый прирост россияне будут наблюдать осенью.

«Я не сторонник термина “волна”. Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью», — цитирует ученого РБК.

В Верховной раде подготовили законопроект, признающий коллаборационной деятельностью отрицание агрессии против Украины. Государством-агрессором в стране официально признана Россия.

В качестве ответственности предлагается лишать человека права занимать определенные должности на срок до 15 лет, пишет «Коммерсантъ».

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что с 2013 года в государстве удалось полностью искоренить бедность. Якобы из нищеты за три года были выведены 98,99 миллиона жителей сельских территорий, пишет «Росбалт» со ссылкой на канал CGTN.