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Путин заставит ростовского губернатора разобраться с увольнением редактора газеты

Политика
16:51, 17 декабря 2020

Путин заставит ростовского губернатора разобраться с увольнением редактора газеты
Скриншот с трансляции 1tv.ru
Скриншот с трансляции 1tv.ru

На ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина от журналистки из Ростова-на-Дону поступил вопрос о преследовании главного редактора газеты города Батайска «Вперёд» Елены Пивоваровой. Отмечается, что газета долгое время «защищала горожан».

«В начале ноября хозяин газеты, комитет по управлению имуществом увольняет редактора без объяснения причин. Ну, народ возмутился: за хорошую работу не должны увольнять. И тогда авторы этого решения стали изобретать причину», — рассказывает журналистка.

В редакции «Вперед» силовики начали проводить обыски, изымать документы и жесткие диски, а одновременно с этим главреда начали «поливать грязью» в некоторых СМИ.

«Я с вами согласен, что без нормальной работы СМИ гражданское общество не построим. Живая пресса — это и есть часть гражданского общества», — ответил президент и заявил, что он попросит губернатора Ростовской области разобраться с ситуацией.

«Если у него не хватит сил, то я ему помогу», — заверил Путин, а также пообещал подключить к делу активистов Общероссийского народного фронта.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев был назначен на свою должность 21 сентября 2020 года.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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