Синоптики предсказали россиянам небывало позднюю весну

Центральную часть России сковали непривычно крепкие морозы. Коммунальщики едва справляются с уборкой выпавшего снега, суровый холод заставляет автомобилистов и пешеходов чувствовать серьезный дискомфорт. Всех сейчас интересует вопрос, когда закончится морозная зима в 2021 году, начнется оттепель, а вслед за ней наступит долгожданная весна. За ответами Sobesednik.ru обратился к специалисту центра Фобос Александру Синенкову.

По словам эксперта, такая морозная зима с рекордным количеством осадков, как сейчас, наблюдается раз в 10 лет.

– На этой неделе сильные морозы сохранятся, – рассказал нам Александр Синенков. – В воскресенье, 21 февраля, когда пройдет циклон, в столичном регионе ожидается резкое потепление до -5 градусов. К сожалению, это ненадолго. По моим оценкам, большую часть февраля будет температура ниже нормы.

Учитывая то, что снега выпало очень много, процесс наступления весны затянется. Как правило, бывает именно так.

Благодаря произведениям изобразительного искусства, литературе мы привыкли ассоциировать приход весны с датой прилета грачей, обычно это 14 марта, – напомнил синоптик. (Кстати, эта дата в 2021 году совпадает с Масленицей, которая продлится с 8 по 14 марта. – Прим. Sobesednik.ru). – В 2021 году, поскольку снега, как я уже сказал, выпало много и земля глубоко промерзла, думаю, что настоящая весна наступит не раньше 20 марта.