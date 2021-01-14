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Из-за сильных морозов в Московском зоопарке ушла в спячку енотовидная собака

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15:24, 14 января 2021

Из-за сильных морозов в Московском зоопарке ушла в спячку енотовидная собака
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Холода, пришедшие в столичный регион, заставили уснуть на зиму енотовидную собаку по кличке Буба. Буба живёт в зоопарке вместе с енотами-полоскунами, с которыми обычно засыпает одновременно. Однако еноты пока бодрствуют – видимо, в ожидании ещё больших холодов. 

– Енотовидная собака – единственный представитель семейства псовые, который на зиму ложится спать, – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. – Правда, настоящей зимней спячки у них нет, но интенсивность обмена веществ снижается примерно на 25 %. В оттепели енотовидные собаки могут просыпаться. А в теплые зимы они обычно вообще не спят и отсиживаются в убежище только в дни сильных морозов и буранов. Вот и наша Буба в тёплые дни может просыпаться и выходить на улицу. 

В зоопарке говорят, что Буба всю осень энергично кушала, чтобы поднакопить жирка. Вновь изящной енотовидная собака станет к апрелю, когда вернётся к активному бодрствованию. Зимой же она может переходить из домика в домик. В местах временного обитания для Бубы и енотов приготовлена солома, чтобы им было комфортно и тепло спать.  

Ранее московский зоопарк отчитывался о графике отхода своих обитателей к зимнему сну: 

  • 28 ноября – тушканчики 
  • 14 декабря – медведи 
  • 17 декабря – бурундуки 
  • 22 декабря – сони 
  • 25 декабря – белогрудые ёжики 

Рубрика: Общество

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