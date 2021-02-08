Либертарианцы хотят провести митинг за Навального одновременно с акцией КПРФ

В московскую мэрию был направлен запрос о согласовании массовой акции в поддержку Алексея Навального, однако сделали это не сторонники политика, а представители незарегистрированной Либертарианской партии России, пишет «Интерфакс» со ссылку на пресс-службу организации.

Митинг численностью до пяти тысяч человек планируют провести во время государственного праздника 23 февраля.

Среди требований активистов прекращение уголовного преследования Навального и его освобождение, отмена условного срока муниципальному депутату Юлии Галяминой и освобождение осужденного на шесть лет аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Также на 23 февраля всероссийскую протестную акцию традиционно планирует КПРФ. Станут ли коммунисты проводит её без согласования, пока неясно. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов ранее рассказывал студентам, что акцию КПРФ власти должны согласовать. Однако мэр Москвы Сергей Собянин пока воздерживается от отмены запрета массовых мероприятий.