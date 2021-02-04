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Глава ЕР в Думе: Митинг КПРФ согласуют – лучше идти туда, а не к Навальному

Политика
17:47, 04 февраля 2021

Глава ЕР в Думе: Митинг КПРФ согласуют – лучше идти туда, а не к Навальному
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в разговоре со студентами в Смоленске заверил, что митинг всероссийский митинг КПРФ, запланированный на 23 февраля (вторник, государственный праздник), скорее всего будет согласован властями регионов, так как распространение коронавируса снижается. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на запись его слов.

«Буквально недавно Геннадий Андреевич Зюганов заявил о том, что 23 февраля они подают заявку, они хотят провести по всей стране митинги. Разрешенные митинги, — заявил Неверов. — В масках, на социальном расстоянии все это можно проводить. Во многих регионах отведены места, где это можно проводить».

Неверов также отметил, что власти хотят, чтобы молодые люди ходили на разрешенные митинги коммунистов, а не на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

В пресс-службе Неверова журналистам пояснили, что за соблюдение противоэпидемиологических ограничений будет отвечать лично глава КПРФ Геннадий Зюганов, а ясно «с кого спрашивать», а единоросс просто высказывал своё мнение. 

В КПРФ поясняют, что скорее всего откажутся от формата шествия из-за пандемии, но митинги проведут даже если им их не согласуют в виде «встречи с депутатами Госдумы».

Отметим, что на конец февраля приходится и другая традиционная акция несистемной оппозиции, связанная с убийством политика Бориса Немцова. Её ранее посещал Алексей Навальный и, предположительно, она будет поддержана его сторонниками. Однако официально о её проведении пока заявлено не было.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что партия «Яблоко» потребовала от столичных властей и Генпрокуратуры отметить формальный запрет на проведение массовых акций, который, по их мнению, нарушает конституционные права граждан и не согласуется с другими действиями власти в борьбе с пандемией.

Теги: #Госдума #"Единая Россия" #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Политика

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