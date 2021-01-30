Зачистки к 31 января и 12 жертв ДТП в Самаре. Новости к утру 30 января

Властные институции ближе к дню 31 января продолжают использовать меры подавления протеста. Наgjмним, что ранее в Москве принято решение закрыть в воскресенье ближайшие к месту запланированной акции семь станций метро.

Сторонники Алексея Навального — его брат Олег, Любовь Соболь и Мария Алехина — отправлены под домашний арест.

СК утром сообщил о заведении уголовного дела «спонсора ФБК*» Александра Хоменко. ТАСС, «РИА Новости» и другие информагентства называют руководителя двух ООО «спонсором ФБК» без пояснений. РБК же выяснил, что человек с такой фамилией упоминается в числе волонтеров и жертвователей фонда за 2013 год.

Против Хоменко заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что через свои фирмы с 2017 по 2019 годы предприниматель по госконтрактам похитил более 30 миллионов рублей. Он объявлен в розыск. По версии следствия, сейчас бизнесмен находится в Украине.

В дайджесте «ОВД-Инфо» сообщается об аресте на 10 суток сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге Виктории Райх.

В Мурманске составлен протокол на координаторку штаба Навального Виолетту Грудину, которую обвинили в «призывах к шествию».

В Тамбове полицейские в гражданской форме задержали с применением силы волонтера штаба Навального Сергея Сюсина. Перед этим они хотели провести осмотр его квартиры и отобрать роутер.

На 10 суток арестован активист «Гражданского общества» Денис Луговской. В Вологде на 5 суток арестовали председателя местной ячейки правозащитного движения «Вместе» Евгения Доможирова.

В Хабаровске задержана корреспондентка YouTube-канала местного штаба Навального. Ее задержали спустя десять минут после начала трансляции возле площади Ленина.

На трассе М5 в Сызранском районе Самары вечером 29 января столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. 12 человек в результате столкновения погибли, еще 11 человек находятся в реанимации. Возбуждено дело о нарушении ПДД по неосторожности, повлекшее за собой смерть двух и более человек, пишет Znak.com.

* «Фонд по борьбе с коррупцией» Алексея Навального признан Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.