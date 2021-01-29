В Москве задержан мундеп Константин Янкаускас, вчера вечером у него прошел обыск

В столице задержали муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса.

Об этом мундеп сообщил на своей странице в Twitter. Как пишет «Дождь» со ссылкой на Telegram-канал «ОВД-Инфо», задержание связано с уголовным делом о нарушении санитарных и эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ).

Накануне, 28 января, дома у Янкаускаса прошли обыски. В квартире на тот момент находились его родители.

В тот же день силовики явились с обысками к мундепу Люсе Штейн, к матери Марии Алехиной (саму активистку задежали на 48 часов). На двое суток были задержаны глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, супруга Алексея Навального Юлия и его брат Олег, а также глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, координатор штаба в Нижнем Новгороде Роман Трегубов и менеджер признанного иностранным агентом ФБК Анастасия Кадетова.