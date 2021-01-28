В МВД не станут снимать со стены портрет основателя сталинского ГУЛАГа

В главном отделении МВД по Московской области заявили, что планов снимать портрет Генриха Ягоды со стены химкинского отделения полиции у них нет. Изображение было замечено во время суда над оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Ягода был главой НКВД при Иосифе Сталине. Он также является одним из основателей советского ГУЛАГа. В 1938 году он был расстрелян по обвинению в шпионаже в пользу фашистской Германии и подготовке государственного переворота: он пытался убить Ежова и собирался ликвидировать Сталина. Верховный суд России в 2015 году счел, что реабилитация Ягоды невозможна.

«С целью изучения личным составом истории становления и функционирования службы в подразделениях ГУ МВД России по Московской области, включая 2 Отдел полиции УМВД России по г.о. Химки, размещены информационные стенды с портретами и историческими справками руководителей, возглавлявших органы внутренних дел в различные периоды истории страны», — пояснили «Подъему» в подмосковном главке.