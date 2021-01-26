Госдума нашла фейки о "поджоге Кремля" и "миллионах протестующих". Всего 53 темы

Комитет Госдумы по информационной политике отчитался о темах для фейков, которые депутаты обнаружили в соцсетях в связи с протестами 23 января. Всего их нашли 53 штуки. Все данные передали в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

В эти темы попадали как единичные сообщения, так и десятки однотипных постов. Больше всего фейков нашли в TikTok. Причем, судя по примерам, которые приводит «Интерфакс», речь идет о не самых обычных сообщениях. Среди них сообщения о «поджоге Кремля», о том, что полицейским якобы разрешили открыть огонь по протестующим, что во всей России отключили интернет, что протестантов уже миллионы, а подавляют их военные. Все эти сообщения признаются ложными.

Выделяется и серия роликов, на которых блогеры надевают форму сотрудников полиции и демонстративно срывают погоны. По словам главы думского комитета Александра Хинштейна, за это сейчас грозит не более 1500 рублей штрафа. Он хочет усилить ответственность за подобные правонарушения.

Всё это в Госдуме обещали проработать и на основании результатов своего труда подготовить поправки в законодательство о фейках.