МВД: Срывающие в TikTok погоны силовики – фейк. Эти люди не служат в органах

Официальный аккаунт Министерства внутренних дел России подтвердил, что люди в форме полицейских, которые на многочисленных видеозаписях в социальных сетях срывают с себя погоны, на самом деле не работают в МВД. Ведомство назвало это фейком и пообещало привлечь авторов этих роликов к ответственности.

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Очень много появляется видео о том, как полицейские и росгвардейцы не хотят разгонять митинги и поддерживают Навального. Вот Тикток капитана полиции: pic.twitter.com/1L4b79amMX — Открытка (@openrussia_team) January 21, 2021

Подобные ролики были широко распространены в TikTok. В них псевдополицейские демонстрируют готовность поддержать сторонников Навального на акциях протеста 23 января.

Такие видео, но с реальными сотрудниками силовых ведомств часто появлялись в первые недели белорусских протестов. Это произошло после массового насилия по отношению к мирным протестующим в стране, а также после пыток, которые применялись к задержанным в изоляторах и автозаках.