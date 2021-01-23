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"Новая газета": Провокаторы для митингов прошли сборы в подмосковном пансионате

Общество
12:46, 23 января 2021

"Новая газета": Провокаторы для митингов прошли сборы в подмосковном пансионате
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

«Новая газета» опубликовала материал с инсайдерами ангажированных групп. По утверждению издания, именно они организовывали группу так называемых «фанатов Ольги Бузовой» в аэропорту Внуково в день прилета Алексея Навального. Но тогда никто из них еще не знал, для чего их набирали до этого.

Информанты рассказали, что их набирали после новогодних праздников среди студентов. Изначально сообщалось, что идет поиск людей для подработки, чтобы организовывать массовку на различных конференциях и мероприятиях.

Те, кто приводил в команду более семи человек, назначались бригадирами с обещанной платой в 30-40 тысяч рублей. Исполнители могли получать от бригадиров от одной до 3,5 тысячи рублей.

После тестинга во Внуково среди ангажированных студентов мужского пола по итогам идеологического собеседования отобрали нужное число человек. Собеседование провозило в одном из московских офисов без вывески. «Пришедших встречал куратор, прежде всего его интересовало, хотят ли ребята, чтобы в России было как на Украине», – рассказывает бригадир.

После молодые мужчины прошли «сборы» в подмосковном пансионате «Горизонт» со спортсменами школы боевых искусств «Витязь», утверждают инсайдеры. По итогу было собрано 30-40 парней, которых они охарактеризовали как «не очень благополучных, возможно, без образования».

Предполагается, что эти молодые люди будут провоцировать драки на митингах.

«Новая газета» отмечает, что пансионат «Горизонт» принадлежит группе компаний «Рота», основателем которой является депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Теги: #Навальный

Рубрика: Общество

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Скриншот с видео на YouTube

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