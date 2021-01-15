Только 10 школ по всей России продолжают учебу на удаленке

Министр посвещения Сергей Кравцов заявил, что начиная с 18 января все школы России перейдут к очному формату обучения. И лишь десять школ во всей стране пока останутся на карантине из-за коронавируса.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах», — приводит ТАСС слова главы Минпросвещения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 18 января отменяется правило, по которому учащиеся с 6 по 11 классы посещали занятия дистанционно. Он заявил, что это было трудным решением, однако в связи со снизившейся, по его словам, эпидемиологической угрозой дистант отменили. К вузам и колледжам это не относится.

Ранее министр Кравцов заверил президента, что «никогда дистанционное обучение не заменит традиционное», а образование на удаленной основе было вынужденной мерой.