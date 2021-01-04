Путин приказал усовершенствовать преподавание математики в школах

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до сентября 2021 года усовершенствовать преподавание информатики и математики в школьной программе, сделав это направление приоритетным, пишет ТАСС.

Также все вузовские программы должны быть дополнены дисциплинами с изучением технологий искусственного интеллекта. К изменению программы должны быть привлечены международные математические центры мирового уровня.

Со следующего года, согласно поручению президента, будет увеличен бюджетный набор в вузах на программы по изучению искусственного интеллекта. Не менее половины абитуриентов в минувшем году поступили на направления ИИ, будучи призерами профильных олимпиад и конкурсов.

Ранее сообщалось, что в России не стали делать обязательным экзаменом для одиннадцатиклассников иностранный язык.