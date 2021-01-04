Послабления в Питере и усиления в Кыргызстане. Новости к утру 4 января

С 4 января в Петербурге смягчат ограничительные меры для культурных учреждений и общепита. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Смольного. До 31 января запрет на работу будет актуален только в период с 23:00 до 6:00. Театры и другие заведения исполнительских искусств смогут работать только при загруженности зрительного зала на четверть.

В Министерстве обороны РФ отчитались о возврате 42,3 тысячи беженцев в Нагорный Карабах. В последней группе в родной регион российскими военными были передислоцированы порядка сотни человек. «Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах», — заверили в ведомстве.

Из-за предстоящего референдума в Кыргызстане с 8 января на усиленный режим работы будут переведены сотрудники милиции, сообщает МВД республики. Также в стране будут выбирать нового президента. К сохранению общественного порядка будут привлечены более 11 тысяч силовиков.

В России решено не вводить обязательный экзамен по иностранному языку для выпускников 11 классов, пишет ТАСС. Соответствующий приказ опубликован на официальном правовом портале. Обязательными предметами останутся русский язык и математика.

В Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении аварийно-спасательных служб от необходимости получать спецразрешения при превышении габаритных параметров, пишет «Парламентская газета». Это предлагается сделать в связи с экстренной спецификой службы, а в короткие сроки соответствующее разрешение получить невозможно.

Согласно тексту документа, ущерб от нововведения для местных бюджетов составит примерно 8,5 миллиона рублей, но потенциальный ущерб в случае неустранения экстренных проблем превышает 60 миллиардов.