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В Штатах скончался 80-летний Сэмуэль Литтл, убивший за 35 лет 93 женщин

Общество
17:46, 31 декабря 2020

В Штатах скончался 80-летний Сэмуэль Литтл, убивший за 35 лет 93 женщин
Самуэль Литтл // Скриншот с видео на YouTube
Самуэль Литтл // Скриншот с видео на YouTube

В США скончался 80-летний Сюмуэль Литтл, приговоренный к трем пожизненным срокам за серию убийств, пишет «Би-Би-Си».

Он был арестован в 2012 году по наркостатьям, но следствие установило его причастность к трем убийствам. Литтл признал принадлежность к преступлениям, а после назначения нового срока продолжил признаваться и в других убийствах. Всего он сообщил о 93 своих жертвах. Все они были женщинами.

Следствие отмечало, что Сэмуэль Литтл выбирал для убийства женщин из особой группы риска — либо наркопотребительниц, либо вовлеченных в проституцию. Часто расследованию этих дел не давали хода, поскольку смерть расценивалась как наступившая при передозировке.

Мужчина сначала наносил несколько ударов жертвам, чтобы они теряли сознание, а после душил.

Причина смерти убийцы не уточняется.

Теги: #США

Рубрика: Общество

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