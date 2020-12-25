В России могут запретить гастроли цирков, зоопарков и дельфинариев

В Госдуму внесен законопроект о запрете на передвижные дельфинарии, зоопарки и цирки. Об этом пишет газета «Версия-Саратов».

Организация «Голоса за животных» отмечает, что авторами документа выступили депутаты Госсобрания Башкирии. Рассматривать его в нижней палате будут уже после трехнедельных каникул.

Законодатели отмечают, что животные фактически вынуждены находится в клетках два на три метра, они лишены надлежащего ухода, питания и ветеринарного обслуживания.

«Обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах, что доставляет большие страдания для подвижных морских млекопитающих, которые в дикой природе за день проплывают десятки километров», — пишут законодатели в пояснительной записке.

Авторы проекта уверены, что подобные увеселительные инициативы в итоге становятся издевательством как для самих животных, так и для зрителей. Внешний вид животных из-за условий содержания оставляет желать лучшего.

В начале уходящего года были ограничены возможности для обустройства контактных зоопарков. Предпринимателей обязали предусмотреть для животных укрытия, где те смогут спрятаться от человека. Также предполагалось ограничить список животных, которые могут использоваться в этом деле, исключив оттуда дикие породы.