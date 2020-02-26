В МГД предложили разрешать использовать в контактных зоопарках уток и овец

В Мосгордуме член комиссии по городскому хозяйству Александр Козлов предложил определить перечень животных, использование которых допустимо в контактном зоопарке.

«Есть животные, которые по своей природе привыкли жить в условиях взаимодействия с человеком — например, овцы, утки и так далее. Такие животные живут и в деревнях, в хозяйствах, и контакт с человеком в целом им вреда не наносит», — цитирует Козлова АГН «Москва».

Для иллюстрации противоположного депутат называет лемуров и сов. Последних часто используют для фотографирования в дневное время суток. Эксплуатацию таких животных предлагается считать жестоким обращением.

Также депутат намерен провести мониторинг московских контактных зоопарков на предмет соответствия нормам вступившего в силу закона. Сейчас в столице таких заведений порядка пятидесяти. По словам Козлова, он намерен закончить проверки в течение одного-двух месяцев.

С 1 января, согласно новым требованиям закона об ответственном обращении с животными, в контактных зоопарках обязательно должны быть установлены спецукрытия, куда не имеет доступа человек.

Ранее сообщалось, что Минстрой подготовит технические требования для приютов в России. Пока только 27 регионов разработали документы по регулированию численности безнадзорных животных на улицах.