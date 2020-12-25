Глава Сахи вступился за женщину-министра, но в КПРФ не признают понятие сексизма

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал инцидент, произошедший 24 декабря на онлайн-заседании парламента республики.

Напомним, после доклада министра торговли Ирины Высоких народный депутат от КПРФ Петр Аммосов обвинил ее в излишне глубоком декольте. Ему показалось, что это может быть предметом этического разбирательства, хотя ему «как мужчине» приятно это видеть.

Когда Высоких парировала, что не будет обсуждать с депутатом ее внешний вид, спикер парламента Петр Гоголев одернул министра. А также заявил, что у нее нет полномочий комментировать слова народных депутатов.

Также Гоголев обещал сообщить об этом начальству министра, но в итоге поручил мандатной и регламентной комиссии проверить допустимость высказываний Петра Аммосова, пишет «РИА Новости». Сам депутат заявил, что извиняться ему не за что, пишет «Газета.ру», и уличил Высоких в лоббировании законопроекта по продаже слабоалкогольных напитков.

Айсен Николаев назвал выпад со стороны депутата недопустимым. «Я надеюсь, что и парламент республики, и партия КПРФ, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату», — сказал глава Сахи в видео, опубликованном в Instagram.

При этом в пресс-службе фракции КПРФ в Думе уже заявили, что речи об исключении депутата не идет. «Вот эти навязанные нам “сексизм” и “харассмент” — совершенно чуждые нам понятия», — заявил «Подъему» глава пресс-службы партии Александр Ющенко.