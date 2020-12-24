Депутат начал обсуждать грудь министра, та возмутилась – её сделали виноватой

Во время своего выступления на дистанционном совещании депутат Якутии Петр Аммосов решил отчитать министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирину Высоких за её наряд. Он начал обсуждать её груд, на которую, как он сам заявил, смотрел всё выступление чиновницы. В завершение речи он признался, что она ему понравилась. На инцидент обращает внимание «Росбалт».

«Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как выступали Вы, а на открытую часть вашего тела [декольте]. Понимаете… Это как-то нехорошо. Это, по крайнее мере, ну не знаю как назвать, но, конечно, как мужчина — красиво», — сказал г-н Аммосов.

Подобный комментарий сексуального характера от народного избранника г-жу Высоких возмутил. Она недвусмысленно дала понять, что не потерпит, чтобы её внешний вид обсуждали в таком ключе: «Как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с Вами».

Однако внимание спикера регионального парламент Петра Гоголева в этой ситуации привлекло не девиантное поведение депутата, а комментарий решившей отстоять своё достоинство министра, которая, как оказалось, не имеет права «комментировать народных депутатов». Глаголев тут же отключил её микрофон и пообещал пожаловаться её руководству.

Многие пользователи Twitter сочли поведение депутата недостойным, выступив в поддержку министра, а также с оскорблениями в адрес депутата: «Там нет никакого декольте, только простор для больной фантазии старого пердуна. Позорище», — написала одна из комментаторов.